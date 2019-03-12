Ювентус мінімально переграє Атлетіко після першого тайму – Роналду та Ко готові до чергового камбеку в 1/8 фіналу ЛЧ

Туринський Ювентус перемагає мадридський Атлетіко в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Проміжний звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Зі стартових хвилин Ювентус закрив Атлетіко на власній половині поля. Туринці повністю контролювали гру, а в разі втрати м'яча відразу ж застосовували активний пресинг. Це мало дати результат уже на 4-й хвилині, коли м'яч опинився у сітці воріт мадридців. Однак, арбітр відмінив узяття воріт через нібито фол Роналду на Облаку за секунду до гола. Відеоповтор залишив неоднозначне враження – здається, Кріштіану спочатку зіграв у м'яч, а вже потім зачепив словенського кіпера.

Ювентус – Атлетіко – відео гола

Цей епізод трохи остудив запал "Старої синьйори", й Атлетіко зумів відтіснити господарів зі своїх володінь. На 10-й хвилині "матрацники" вийшли в першу позиційну атаку, але завершилась вона невдалим навісом Аріаса на трибуни. У відповідь Юве почав активніше застосовувати фланги, якими в атаку постійно підключались Канселу та Спінаццола. Упродовж кількох хвилин Турин буквально бомбардував штрафний майданчик Атлетіко подачами то зліва, то з правого краю, але оборона під керівництвом Дієго Годіна грала без збоїв.

Ювентус – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Поступово осміліли в атаці й мадридці. Спочатку Сауль наважився на удар метрів із 20-ти, а потім і Грізманн пробив здалеку – сейв Щенсни. Та ця активність Атлетіко, зрештою, далася взнаки в обороні. На 27-й хвилині Бернардескі несподівано опинився на лівому фланзі та організував подачу звідти на дальню стійку, а Роналду протиснув Хуанфрана й головою відправив м'яч у сітку – 1:0!

Зупинятися на досягнутому Юве не збирався й майже відразу почав готувати ґрунт для другого гола. Знову взявся проявити себе Бернардескі. Для початку Федеріко небезпечно пробивав зі штрафного – над перекладиною, а потім вирішив пробити бісіклетою після навісу – дуже неточно. Ще один момент виник перед перервою, коли Роналду знову бив головою після подачі, але цього разу постріл португальця пройшов повз ворота. А на 45+2-й хвилині міг покарати туринців за марнотратство Мората: К'єлліні втратив позицію й екс-форвард Ювентуса без перешкод пробивав із лінії воротарського, але не влучив у ворота.

Отже, 1:0 після першого тайму й друга половина гри обіцяє бути надзвичайно цікавою.