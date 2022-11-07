Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч висловився про надважливість Збройних сил України для збереження футболу в країні.

"Якби не Збройні сили України, які так відважно захищають країну, не було б жодних єврокубків, ми не могли б грати у Лізі чемпіонів.

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Я вже давно в Україні, мені дуже подобаються українці, їхній менталітет. Вважаю себе одним із них. Перехід до Шахтаря став ключовим у моєму житті. У мене немає страху провалу тут, але ризик рухає мене вперед, допомагає підійти до проблеми креативно.

Думаю, у цій Лізі чемпіонів ми компенсували нестачу досвіду нашим бажанням, енергією та налаштуванням", – резюмував хорват у відеожурналі ЛЧ.

"Гірники" завершили груповий етап найпрестижнішого європейського турніру на 3 сходинці й тепер гратимуть у стикових матчах Ліги Європи. Суперник стане відомий вже сьогодні, 7 листопада.

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