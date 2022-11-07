"Если бы не Вооруженные силы Украины, которые так отважно защищают страну, не было бы никаких еврокубков, мы не могли бы играть в Лиге чемпионов.

Йовичевич подчеркнул силу потенциальных соперников в Лиге Европы: "Похоже больше на Лигу чемпионов"

Я уже давно в Украине, мне очень нравятся украинцы, их менталитет. Считаю себя одним из них. Переход в Шахтер стал ключевым в моей жизни. У меня нет страха провала здесь, но риск двигает меня вперед, помогает подойти к проблеме креативно.

Думаю, в этой Лиге чемпионов мы компенсировали недостаток опыта нашим желанием, энергией и настроем", – резюмировал хорват в видеожурнале ЛЧ .

"Горняки" завершили групповой этап самого престижного европейского турнира на 3 строчке и теперь будут играть в стыковых матчах Лиги Европы. Соперник станет известен уже сегодня, 7 ноября.

"Залишалось 20 секунд": Петряк, Бондар і Михайліченко – про героя Шахтаря та бажаних суперників після ЛЧ