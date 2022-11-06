"Які очікування від жеребкування плей-офф Ліги Європи? Подивимось. Вісім команд, які в нас серед ймовірних суперників, походять більше на Лігу чемпіонів, ніж на Лігу Європи. Проте це однаково великий виклик для нас. Те, що ми там, – величезний подвиг.

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Гадаю, той, хто дістане нас у суперники на жеребкуванні, також буде не дуже щасливим. Ми показали себе і заслужили на респект європейських клубів, уболівальників, преси. І ця робота має тривати, аби ми в такому тонусі чекали в лютому свого суперника", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, вже 7 листопада відбудеться жеребкування стикових матчів Ліги Європи. "Гірники" опинились серед несіяних команд (як і решта тих, хто опустився в ЛЄ з Ліги чемпіонів). Серед можливих суперників – ПСВ, Уніон Берлін, Манчестер Юнайтед, Рома, Мітьюлланд, Нант, Монако та Ренн.

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