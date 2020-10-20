"Я хочу вірити, що нас чекає цікавий матч проти одного з найсильніших клубів Європи. Важливо, що матч пройде з глядачами, це стане допомогою для господарів.

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Потрібно об'єктивно дивитися на речі. Для багатьох футболістів Динамо це буде дебют в груповому раунді Ліги чемпіонів. Тому грати першим номером проти Ювентуса – смертельно. Думаю, тренер киян побудує масовану оборону з швидким переходом в атаку. Бігти вперед у Динамо є кому.

На Бущана знову випаде велике навантаження, як, втім, і на всю оборонну лінію. Але якщо Георгій зловить кураж, як це було в матчі за збірну проти іспанців, то, як мінімум, половина справи буде зроблена", – цитує Володимира Єзерського Рейтинг Букмекерів.

Зауважимо, сьогодні, 20 жовтня, Динамо зустрінеться з Ювентусом у груповому етапі Ліги чемпіонів. Початок о 19:55.

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