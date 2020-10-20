"Трохи насторожений, адже майже всі футболісти Шахтаря довгий час не тренувалися. В якому вони стані – ніхто не розуміє. По-друге, Реал програв останню гру Кадісу вдома, це теж буде для них мотивацією.

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Реал зараз в такому стані, що грає сам і дає грати іншим командам. Це не той Реал, який був 2-3 роки тому. На жаль, Шахтар, хоч в останньому турі і переміг Львів, але все одно не вражає, як рік тому. Відверто кажучи, не знаю, чого очікувати від матчу. Важко сказати, який буде склад. Тільки тренери знають, хто в якому стані.

У Шахтарі, наскільки мені відомо, біля основного складу є кілька футболістів: Судаков, Гончарук. Судакова я хотів би побачити на такому рівні, але не думаю, що у Шахтаря з'явиться хтось на кшталт Забарного у Динамо. Забарному хоч і 18 років, але його антропометрія, фізичні дані відповідають сучасному футболу. Судаков трохи інший гравець – атакувального плану, він грає за рахунок своєї футбольної голови. Мені хотілося б його побачити, це дуже нестандартний гравець. Він може бути майбутнім Шахтаря.

Шахтар не підлаштовується ні під кого і намагатиметься грати у свій футбол, але Реал може змусити грати їх від оборони. Все залежитиме від того, які умови диктуватиме мадридський клуб", – сказав Нагорняк у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок мыж Реалом та Шахтарем відбудеться вже завтра, 21 жовтня. Початок матчу о 19:55.

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