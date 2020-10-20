Мілан стане одним з найбільш пильних глядачів старту команди Луческу на першому за 4 роки груповому етапі Ліги чемпіонів. Віталій Миколенко все ще спокушає лідера Серії А.

Динамо приймає Ювентус о 19:55 на стадіоні НСК Олімпійський. Це один з лише 4 матчів, в яких глядачі повертаються на трибуни ЛЧ. Увагу скаутів з топ-чемпіонатів Європи вже не вперше привертає 21-річний захисник київської команди. Віталій Миколенко – універсал, який почав сезон насамперед на позиції центрального захисника, але європейським клубам найбільше запам'ятався в ролі лівого фулбека.

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Цього вечора він проходитиме такий собі кастинг на спроможність грати в Кальчо. Поєдинок проти 5 команди в поточній таблиці чемпіонату Італії, але беззаперечного лідера останньої декади, дебют на основній стадії ЛЧ (раніше грав лише у кваліфікації та юнацькому аналогу) – чи може екзамен бути жорсткішим і кращим для перевірки "знань"?

Італійський портал Calciomercato продовжує наполягати, що саме Миколенко є головною ціллю скаутів Мілана в київській зустрічі. Після матчів національної команди проти світових грандів настав час показати себе в дуелі з розкішною атакою Юве. Єдиний з Динамо, кого Луческу взяв у свою дрім-тім. Гравець з рекомендаціями самого Шевченка, легенди "россонері". Днями наставник збірної України жорстко і фактично публічно вичитав Миколенка на одному з тренувань, адже відео епізоду облетіло всю мережу.

Однак вихованець Динамо проявив відмінну реакцію, ставши одним з найкращих у матчі проти Іспанії. Віталій залишається чи не найперспективнішим українцем у плані вартості та ймовірності трансферу. Італійські джерела вважають, що динамівця можна підписати за 13 мільйонів євро. Мілан позбувся Лаксальта на фініші трансферного вікна і тепер залишився фактично з одним Тео Ернандесом на лівому краю.

Клуб, який несподівано очолив Серію А, знову випромінює великі амбіції, тож повинен підписувати лише тих, хто проходить подібні великі тести на міжнародному рівні. Якщо Миколенко впорається з Ювентусом, стане ближчим до трансферу в нечужий українцям і динамівцям клуб (Шева і Каладзе відмінно себе зарекомендували). Схоже, що це вже не просто голий інтерес і витівки агентів, а чітка стратегія.

Віталій приваблює Мілан своїм універсалізмом. Та й добротний досвід у доволі молодому віці стане плюсом: 83 матчів за основу Динамо – 5 голів і 14 асистів, зокрема, у єврокубках 2 забиті м'ячі плюс 3 гольові паси. "Це буде своєрідна генеральна репетиція для Миколенка", який не сходить з радарів лідера чемпіонату Італії. Крім нього, "россонері" приділять пильну увагу й кільком іншим молодим талантам київського клубу, імена яких не розкривають.

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