"Я хочу верить, что нас ждет интересный матч против одного из сильнейших клубов Европы. Важно, что матч пройдет со зрителями, это станет помощью для хозяев.

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Нужно объективно смотреть на вещи. Для многих футболистов Динамо это будет дебют в групповом раунде Лиги чемпионов. Поэтому играть первым номером против Ювентуса – смерти подобно. Думаю, тренер киевлян построит массированную оборону с быстрым переходом в атаку. Бежать вперед в Динамо есть кому.

Действительно, на Бущана снова выпадет большая нагрузка, как, впрочем, и на всю оборонительную линию. Но если Георгий поймает кураж, как это было в матче за сборную против испанцев, то, как минимум половина дела будет сделана", – цитирует Езерского Рейтинг Букмекеров.

Заметим, сегодня, 20 октября, Динамо встретится с Ювентусом в групповом этапе Лиги чемпионов. Начало в 19:55.

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