Збірна України зіграє з Англією у першому турі відбору на Євро-2024. Стало відомо, як потрапити на поєдинок, який відбудеться 26 березня на лондонському Вемблі.

Матч Англія – Україна буде зіграний 26 березня о 19:00 за київським часом. Сьогодні, 11 листопада, стартував продаж квитків на матч першого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024, інформує офіційний сайт УАФ.

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Квитки доступні у 4-х цінових категоріях – 35, 45, 60, 75 фунтів. Для пенсіонерів, студентів і дітей до 16-ти років діє знижка 10 фунтів. Щоб придбати квитки, потрібно зареструватися на сайті (вхід на нього з території України є обмеженим, потрібно користуватися альтернативними методами переходу).

Один уболівальник може купити до восьми квитків. Перепустки продаються в українські сектори та не є іменними. Дітям до двох років вхід на стадіон заборонено. Квитки буде надіслано вболівальникам на зареєстровану електронну адресу за один-два тижні до матчу. Квитки обов’язково треба роздрукувати у форматі А4.

Нагадаємо, окрім України та Англії, у групу С також потрапили Італія, Північна Македонія і Мальта. У фінальну частину Євро-2024, яку прийме Німеччина, вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

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