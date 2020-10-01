"Це Ліга чемпіонів, тут не буває слабких команд. У нас група смерті, це додасть сили і мотивації, для того, аби виходити у кожному матчі і викладатися на 200%.

Бондар виділив команду, з якою не хотів би перетнутись у групі Ліги чемпіонів

Якщо вибирати між Реалом і Порту, ​​звичайно, краще б випав Порту. Але випав Реал. Я хотів, щоб нам випав Ювентус, щоб не було італійських команд з третього кошика. Але жеребкування пройшло так.

Щодо Інтера... Є два матчі, можна помститися за півфінал, в якому ми програли. Буде дуже цікаво", – цитує Бондаря видання Tribuna.

Нагадаємо, Шахтар потрапив до групи В Ліги чемпіонів, де його суперниками стали мадридський Реал, менхенгладбаська Борусія та міланський Інтер. Саме останню команду оборонець "помаранчево-чорних" найбільше не хотів бачити серед суперників Шахтаря.

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