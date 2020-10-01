"Особисто мені дуже хотілося б зіграти з Барселоною і Ліверпулем. Цікаво перевірити себе з такими суперниками, найкращими у футбольному світі.

Морозюк назвав найбажаніших суперників для Динамо у груповому раунді Ліги чемпіонів

Хоча у першому кошику такі команди, що, в цілому, звичайно, не хочеться на них потрапляти. Ще, якщо не помиляюся, у третьому кошику є Інтер. Його особливо не хочеться", – сказав Бондар у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, у півфіналі минулорічного розіграшу Ліги Європи "гірники" були розгромлені і вибиті з турніру саме Інтером (5:0). Своїх суперників у груповому раунді найпрестижнішого єврокубкового турніру Шахтар, як і Динамо, дізнається вже сьогодні, 1 жовтня. Початок жеребкування – о 18:00 за київським часом.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Динамо та Шахтаря