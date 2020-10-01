Бондар виділив команду, з якою не хотів би перетнутись у групі Ліги чемпіонів
Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар поділився очікуваннями від майбутнього жеребкування групового турніру ЛЧ.
"Особисто мені дуже хотілося б зіграти з Барселоною і Ліверпулем. Цікаво перевірити себе з такими суперниками, найкращими у футбольному світі.
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Хоча у першому кошику такі команди, що, в цілому, звичайно, не хочеться на них потрапляти. Ще, якщо не помиляюся, у третьому кошику є Інтер. Його особливо не хочеться", – сказав Бондар у коментарі офіційному сайту Шахтаря.
Нагадаємо, у півфіналі минулорічного розіграшу Ліги Європи "гірники" були розгромлені і вибиті з турніру саме Інтером (5:0). Своїх суперників у груповому раунді найпрестижнішого єврокубкового турніру Шахтар, як і Динамо, дізнається вже сьогодні, 1 жовтня. Початок жеребкування – о 18:00 за київським часом.
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