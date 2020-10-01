"Это Лига чемпионов, здесь не бывает слабых команд. У нас группа смерти, это придаст силы и мотивации, для того, чтобы выходить в каждом матче и выкладываться на 200%.

Бондарь выделил команду, с которой хотел бы пересечься в группе Лиги чемпионов

Если выбирать между Реалом и Порту, конечно, лучше бы выпал Порту. Но выпал Реал. Я хотел, чтобы нам выпал Ювентус, чтобы не было итальянских команд из третьей корзины. Но жеребьевка прошла так.

Относительно Интера... Есть два матча, можно отомстить за полуфинал, в котором мы проиграли. Будет очень интересно", – цитирует Бондаря издание Tribuna.

Напомним, Шахтер попал в группу В Лиги чемпионов, где его соперниками стали мадридский Реал, менхенгладбахская Боруссия и миланский Интер. Именно последнюю команду защитник "оранжево-черных" больше всего не хотел видеть среди соперников Шахтера.

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