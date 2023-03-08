Український нападник вийшов у стартовому складі Брюгге та відіграв 62 хвилини, після чого був замінений.

Бенфіка – Брюгге – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Фанати Бенфіки вирішили підтримати свого екс-форварда оплесками, коли Яремчук покидав межі поля – деякі навіть звелись на ноги, аби попрощатись з українцем.

Нагадаємо, що Брюгге був розбитий Бенфікою в другому поєдинку (1:5) та безславно покинув Лігу чемпіонів. Яремчук ще в минулому сезоні виступав за лісабонців, але влітку 2022 року став гравцем Брюгге, де переживає не найкращі часи.

Брюгге заліг на дно у Лісабоні – Бенфіка знищила бельгійців і вийшла в чвертьфінал ЛЧ, Яремчук провів слабкі 62 хвилини