Бенфіка почала розривати бельгійців вже на 2 хвилині гри, але шикарний гол Жоау Маріу скасували через офсайд в Рамуша в розвитку атаці. Лісабонці продовжили свій шквал атак, але забити вдалось аж на 37 хвилині – Рафа Сілва класно розібрався в штрафному суперників та закотив у дальній кут.

Брюгге заліг на дно у Лісабоні – Бенфіка знищила бельгійців і вийшла в чвертьфінал ЛЧ, Яремчук провів слабкі 62 хвилини

Гонсалу Рамуш забив по голу до і після перерви. Жоау Маріу реалізував пенальті, зробивши рахунок 4:0, а Нерес після виходу на заміну забив п'ятий гол у ворота Брюгге. Мейєр один гол відквитав, але це нічого не змінило.