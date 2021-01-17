Гент мінімально поступився Антверпену в матчі 20-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 20-й тур

Гент – Антверпен – 0:1

Гол: Онгла, 75

Нереалізований пенальті: Кумс, 52 (Гент)

Мбокані вийшов переможцем із двобою з Романом Яремчуком – Антверпен конголезця мінімально переграв Гент українця. Перший тайм пройшов без голів, проте у другій половині "буйволи" повинні були виходити вперед, коли Яремчук заробив пенальті. Втім, Кумс із позначки пробив у стійку.

А от Антвепен використав чи не єдиний небезпечний момент біля чужих воріт: Харун тонким пасом вивів Онгла віч-на-віч із воротарем, а колишній гравець Карпат впевнено пробив повз нього. Попри перевагу Гента за ударами (11 проти 7 загалом, 5 проти 1 у площину воріт), Антверпен втримав перемогу над "буйволами".

Відзначимо, що і Мбокані, і Яремчук провели повний матч без замін, а інші українці Гента – Безус та Пластун – так і не з'явились на полі.Таким чином, Антверпен набрав 34 очки та піднявся на 3 місце, Гент з 26 пунктами залишився тринадцятим.

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