Український форвард Роман Яремчук змінює один клуб з Ліги чемпіонів на інший.

Яремчук переходить з Бенфіки в Брюгге, повідомляє авторитетне видання Record. Португальський клуб хотів отримати за Романа 20 мільйонів євро, однак погодився відпустити його дешевше.

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Бенфіка вирішила зберегти в складі головного бомбардира Рамуша, тому Яремчук змінює клуб, щоб мати стабільний ігровий час. Брюгге – чинний чемпіон Бельгії та учасник групового етапу Ліги чемпіонів.

Яремчук нібито цікавив Севілью, однак все ж повертається в Бельгію. Брюгге перемкнувся на форварда збірної України після невдалих спроб підписати Хьойлунда. Основними нападниками Брюгге наразі є молоді Сова та Ютгла.

Роман вже виступав у Лізі Жупіле – 4 сезони в Генті. Минулого літа після вдалого Євро-2020 Яремчук перейшов у Бенфіку за 17 млн євро. Однак закріпитися в Лісабоні не зумів: 9 голів і 5 асистів у 47 матчах за "орлів".