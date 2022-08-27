Останнім часом португальська преса ледь не щодня ділиться інсайдами щодо майбутнього Романа Яремчука. Суть одна – 26-річний форвард невдовзі повинен змінити команду.

Яремчук може покинути Бенфіку за однієї умови – Севілья готує пропозицію

Підігріває інтригу й наставник лісабонців. Спочатку Рогер Шмідт не випустив українця на поле у матчі-відповіді проти Динамо, хоча результат першого тайму дозволяв експериментувати. Сьогодні фахівець зовсім не включив Яремчука до заявки. Бенфіка і без нього легко розібралася з Боавіштою (3:0).

Нагадаємо, українець перебрався до Португалії минулого літа. У дебютному сезоні Яремчук відіграв за Бенфіку 40 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 6 асистів. У нинішній кампанії Роман провів на полі 130 хвилин за 5 матчів та відзначився результативною передачею.