"Яремчук не сыграет в Киеве по одной простой причине – он даже не полетел в столицу Украины. Я попросил своего бельгийского коллегу связаться с Гентом и спросить, что происходит с Яремчуком. Ответ таков – у него травма и больше никаких официальных комментариев по этому поводу не будет. Это очень странно, ведь в Европе так не принято.

Это совпадает с моей информацией. Яремчук здоров, готов играть с Динамо, но не полетел в Киев и, скорее всего, не будет играть за Гент до конца трансферного окна. С большой вероятностью он вообще больше не сыграет за Гент. Вчера вечером он общался с президентом клуба. Ситуация патовая – есть определенный конфликт интересов, и неизвестно, чем это закончится. Игрок хочет уйти прямо сейчас, потому что команда в его глазах абсолютно развалена. Я понимаю клуб – он хочет получить те деньги, которые за него сейчас трудно заплатить.

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Куда уйдет Яремчук? Скорее всего, Италия, насколько я понимаю, два клуба им интересуются, но определить их не так легко. Наполи нужно продать Кулибали, поскольку финансовый фэйр-плей в Европе работает. Лацио очень жадный клуб, и не смог продать Милинковича-Савича. В Роме смена руководства. Если с Де Санктисом такой трансфер был возможен, то сейчас говорят о Тотти. У него все будет честно, никаких "откатов". Болонья ориентирована на Супрягу, а это форвард совсем другого профайла. Кому еще нужен нападающий в Италии? Там длинный список – Фиорентина, Парма и даже Специя. Все решится очень скоро. Насколько я понимаю, два клуба, которые готовы покупать – Рома и Болонья. Гент хочет за Яремчука 20 млн евро, а зарплата будет не менее 1 млн чистыми. Если это будет не Болонья, то не исключено, что Рома пойдет в Рому", – резюмировал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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