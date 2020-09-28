Артем Кравець досі передає привіт українським телеграм-каналам і ЗМІ, які обурили гравця, озвучивши суперечливі причини відходу з команди Луческу. Цього разу український форвард показав цифри за підсумками одного з тренувань в Динамо.

Це був день великого камбеку. У першому ж матчі після повернення в Туреччину Кравець розбив Бешикташ – красень-гол, реалізований пенальті та гольовий пас. І все це за 40 хвилин після виходу на поле. Артем отримав 2-й найкращий бал з версією SofaScore (8,3), FootballCritic (8,4), WhoScored (8,1) і FotMob (8,8). Тільки Волині (6 за 5 матчів) за всю свою кар'єру 31-річний бомбардир забивав частіше, ніж Бешикташу (4 за 8 ігор). Причому всі голи – у попередніх чотирьох поєдинках. Цікаво, що турецький гранд востаннє програв у Суперлізі, коли українець відзначився ще за Кайсеріспор.

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Міг нападник, який встиг пограти у двох топ-чемпіонатах (іспанська Прімера та німецька Бундесліга), і 4 голи організувати. В одному з епізодів змусив провального екс-динамівця Віду відправити м'яч у свої ворота. Пощастило хорвату, що Артем дещо випередив події, тож VAR скасував взяття воріт через офсайд. Але й без того Домагой начудив: навіть не намагався накрити українця, коли той забивав переможний м'яч (просто біг підтюпцем паралельним курсом), привіз пенальті та ще й результативну обрізку в моменті, коли Кравець віддав гольовий пас.

Не обійшлося і без певного негативу. З одного боку Артем видав неймовірну ефективність – доклався до 3 голів за 14 контактів з м'ячем. З іншого – став єдиним, хто втратив супершанс у звітній грі, а ще виграв менше єдиноборств (2), ніж програв (3), припустившись 6 втрат. Та це вже нюанси. Особливо на фоні того, що Кравця нібито назвали найгіршим у Динамо на всіх тренуваннях за фізичними кондиціями – буцімто саме через це Луческу вказав на двері гравцю. І головний тренер київського клубу, і сам гравець встигли все це заперечити.

Однак самого Артема ситуація зачепила. "Одне із тренувань, "де я був не готовим". Не хотів виправдовуватися, але тепер зможу "дивитися в очі" своїм колишнім партнерам", – написав він в Інстаграм-сторіс, прикріпивши показове фото. Вечірнє заняття 17 вересня 2020 року, яке вмістилися між матчами з АЗ та Львовом (в останньому й дебютував). За 4 статистичними показниками, які вимірюють функціональний стан і швидкісні результати, Кравець значно випереджає середні цифри команди.

Поступився лише Лєднєву за загальною дистанцією (7611 метрів пробігу), з відривом випередивши всіх інших. Для порівняння інші двоє нападників, Соль (6935) і Супряга (6331), мають тут суттєво скромніші показники, хоча Владислава дещо виправдовують 74 відіграні хвилини за 2 дні до того в ЛЧ. За пробігом з прискоренням видав 5-й результат (1270). Тут уже поступився Солю, але знову перевершив основного №9 команди Луческу. За максимальною швидкістю Кравець випередив (7,6) і Соля (6,9), і Супрягу (6,7), який славиться своїми ривками.

А ось за об'ємом виконаної роботи (585) показав результат, дещо гірший за середній у команді, хоча також далеко не останній. Звертають на себе увагу результати Богдана Лєднєва, Олександра Андрієвського (лідер за обсягом продуктивності) та Миколи Шапаренка (після АЗ другий за пробігом з прискоренням) зі знаком плюс. Гіо Цітаішвілі на свіжих ногах не потрапив і у топ-10 за більшістю показників, крім максимальної швидкості. Особливо насторожує цифра, яка є мірилом зусиль на тренуваннях. Тут правий вінгер молодіжної збірної України поступився багатьом гравцям, які перед тим відіграли виснажливий матч у кваліфікації головного єврокубка.

Натомість Жерсон Родрігес за всіма даними став найгіршим з вражаючим відривом від максимальних значень. Утім, люксембурзький вінгер у вересні двічі поспіль грав з перших хвилин у єврокубках, після чого навіть не потрапляє до заявки на гру чемпіонату. Можливо, такою є тактика тренерського штабу, або на підсумкові цифри впливає пошкодження, але розрив виглядає дуже відчутним.

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