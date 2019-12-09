Яремчук назвав головну проблему ймовірного проведення матчу між збірними України та Росії

Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук зізнався, що не має упередженого ставлення до команди Росії.

"Чи вплинули на мій статус слова про Росію? Ні, тут більше поговорили і забули, слова залишилися просто словами. Не треба з цього робити щось незвичайне. Я вже говорив раніше, що не хотів образити когось таким чином.

Яремчук – про війну на Донбасі: В Бельгії розуміють, хто саме це робить

І взагалі вийшов збіг обставин, що прикладом була взята саме збірна Росії – тут могла бути названа і інша команда. Просто Росія грала за день до нашого матчу з Португалією, ми дивилися поєдинок Росія – Шотландія, потім ще запам'яталася прес-конференція. Ось і склалася така картинка.

Вважаю, можна було б і зіграти з Росією на Євро-2020. Хоча на 100 відсотків складно сказати, але – чому ні? Головне розуміти, як це буде з уболівальниками. Адже тут питання, передусім, у ставленні не команд, а фанатів – як уникнути провокацій та інших інцидентів? А у футбольному плані, то можна було б зіграти проти команди Росії", – сказав Яремчук в інтерв'ю для Obozrevatel.

Яремчук підірвав Росію легким тролінгом – підгоріло у фанатів, журналістів і навіть екс-форварда Динамо