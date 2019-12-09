Яремчук – про війну на Донбасі: В Бельгії розуміють, хто саме це робить

Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук розповів, що в Бельгії знають про події на Сході України.

"Цікавляться, регулярно запитують про те, що відбувається зараз або відбулося раніше, чому так склалося. Ну і взагалі – що сталося і чому Україна воює? І починаєш пояснювати, адже це добре, коли люди цікавляться і хочуть розбиратися. І коли пояснюєш, люди дійсно дивуються, кажуть типу: "Ми думали, там все інакше і інші причини".

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Люди перебувають просто в іншій реальності. Багато хто просто не може сприйняти таке, кажуть: "Як це, щоб Нідерланди зараз прийшли до нас і забрали Гент або Остенде? Такого не може бути". Тому доводиться пояснювати і доводити на прикладах.

Перші рази, коли їхав у збірну, мене запитували, як далеко ми будемо від зони бойових дій, наскільки небезпечно в тому чи іншому місті і т.п. Це важко зрозуміти, коли у країні, яка воює, в Києві і навіть Маріуполі люди живуть нормальним життям, а українська армія все контролює.

Всі розуміють в цілому, що до чого – хто заліз, куди заліз і для чого заліз. І розуміють, хто саме це робить. Про ситуацію в Україні, до речі, досить часто розповідається в бельгійських новинах. Бельгійці чимало знають про Україну, в новинах часто з'являється сюжети, і відомі теми на слуху", – сказав Яремчук в інтерв'ю для Obozrevatel.

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