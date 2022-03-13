Бенфіка отримала кілька приємних новини з лазарету перед важливим поєдинком.

Яремчук, Отаменді і Жілберто будуть повністю готові до матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Аякса, стверджує A Bola.

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Яремчук випав з тренувального процесу через грип. Українець пропускав гру чемпіонату Португалії, в якій Бенфіка поділила очки з Візелою (1:1). Жілберто мав мікропошкодження, а 34-річному Отаменді просто дали відпочити.

Нагадаємо, Аякс прийматиме Бенфіку 15 березня. У Португалії команди розписали нічию 2:2, а Яремчук забив гол.

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