Яремчук узнал вердикт врачей по поводу участия в ответном матче Лиги чемпионов против Аякса
22:33 - Читати українською
Бенфика получила несколько приятных новостей из лазарета перед важным поединком.
Яремчук, Отаменди и Жилберто будут полностью готовы к ответному матчу 1/8 финала ЛЧ против Аякса, утверждает A Bola.
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Яремчук выпал из тренировочного процесса из-за гриппа. Украинец пропускал игру чемпионата Португалии, в которой Бенфика поделила очки с Визелой (1:1). У Жилберто было микроповреждение, а 34-летнему Отаменди просто дали отдохнуть.
Напомним, Аякс будет принимать Бенфику 15 марта. В Португалии команды расписали ничью 2:2, а Яремчук забил гол.
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