Бенфика получила несколько приятных новостей из лазарета перед важным поединком.

Яремчук, Отаменди и Жилберто будут полностью готовы к ответному матчу 1/8 финала ЛЧ против Аякса, утверждает A Bola.

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Яремчук выпал из тренировочного процесса из-за гриппа. Украинец пропускал игру чемпионата Португалии, в которой Бенфика поделила очки с Визелой (1:1). У Жилберто было микроповреждение, а 34-летнему Отаменди просто дали отдохнуть.

Напомним, Аякс будет принимать Бенфику 15 марта. В Португалии команды расписали ничью 2:2, а Яремчук забил гол.

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