"Чому другий тайм вийшов настільки важким? Мабуть, через рахунок. За рахунку 1:0 ми боялися пропустити м'яч. Це – дуже важливий для нас результат. Євровесна вже у нас є, але тепер ми можемо втілити маленьку мрію всіх українців, за яких ми сьогодні грали; маленьку мрію ЗСУ, які захищають нашу країну і для яких ми подарували сьогодні маленьку радість у такій важкій ситуації за таких поганих погодних умов. Сподіваюся, хлопці на фронті трошки посміхнулися після нашої перемоги і пораділи їй.

УЄФА визначив найкращого гравця матчу Шахтар – Антверпен: "Завжди створював небезпеку"

Фол проти Янссена? Не було там пенальті. Я його трохи прихопив за плече, але нічого там не було. Він багато бігав, провокував. Не знаю, чому він за мною бігав – може, футболку хотів? VAR подивився і вирішив, що фолу не було. Його й справді не було. Після фінального свистка ще й 11-й номер (Муйя, – прим.) підбіг, почав вигукувати Азарову образливі слова англійською. Знову там був цей Янссен... Вони вилетіли, мабуть, через це були роздратовані.

Сьогодні поле було далеко не ідеальної якості, не для нашого стилю гри. Проте ми могли сьогодні перемогти і 2:0, і 3:0: два влучання в поперечину, момент Бондаренка...

У матчі з Порту гратимемо на перемогу, звісно. Треба користуватися шансом вийти в плей-офф. Ніхто від нас не очікував, що ми будемо боротися за вихід із групи до останнього туру. Якщо ми вийдемо в плей-офф, це буде хороший результат. Я б навіть сказав, історичний", – сказав Бондар в ефірі Megogo.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник