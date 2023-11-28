Півзахисника Шахтаря Олександра Зубкова визнано найкращим гравцем матчу проти Антверпена. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шахтар – Антверпен – відео гола

"Він створював загрозу протягом всього матчу, зіграв відмінно в технічному плані, гарно контролював ситуацію на полі. Допомагав захисникам, був креативним, займав хороші позиції між лініями. Він наполегливо працював, коли був без м’яча, дисципліновано діяв у формації команди. Завжди створював небезпеку при стандартах", – пише УЄФА.

Нагадаємо, саме з передачі Олександра Зубкова єдиний гол в матчі забив Микола Матвієнко, що і подарувало підопічним Маріно Пушіча мінімальну перемогу над Антверпеном в маті 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:0)

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