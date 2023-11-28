"Почему второй тайм получился настолько тяжелым? Видимо, из-за счета. При счете 1:0 мы боялись пропустить мяч. Это – очень важный для нас результат. Евровесна уже у нас есть, но теперь мы можем воплотить маленькую мечту всех украинцев, за которых мы сегодня играли; маленькую мечту ВСУ, которые защищают нашу страну и для которых мы подарили сегодня маленькую радость в такой тяжелой ситуации при столь плохих погодных условиях. Надеюсь, ребята на фронте немножко улыбнулись после нашей победы и порадовались ей.

УЕФА определил лучшего игрока матча Шахтер – Антверпен: "Всегда создавал опасность"

Фол против Янссена? Не было там пенальти. Я его немного прихватил за плечо, но ничего там не было. Он много бегал, провоцировал. Не знаю, почему он за мной бегал – может, футболку хотел? VAR посмотрел и решил, что фола не было. Его и вправду не было. После финального свистка еще и 11-й номер (Муйя, – прим.) подбежал, начал выкрикивать Азарову оскорбительные слова на английском. Опять там был этот Янссен... Они вылетели, видимо, из-за этого были раздражены.

Сегодня поле было далеко не идеального качества, не для нашего стиля игры. Тем не менее мы могли сегодня победить и 2:0, и 3:0: два попадания в перекладину, момент Бондаренко...

В матче с Порту будем играть на победу, конечно. Надо пользоваться шансом выйти в плей-офф. Никто от нас не ожидал, что мы будем бороться за выход из группы до последнего тура. Если мы выйдем в плей-офф, это будет хороший результат. Я бы даже сказал, исторический", – сказал Бондарь в эфире Megogo.

Шахтер обыграл Антверпен и взял евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-Ризнык