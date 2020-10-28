Універсал міланського Інтера Ешлі Янг відверто розповів про настрій команди після нічиєю з Шахтарем у другому турі Ліги чемпіонів.

"Ми не пропустили, але з огляду на те, як ми контролювали хід гри, ми розчаровані тим, що не забрали додому три очки. Тепер будемо думати про наступний матч.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

У нас складна група, звичайно, це ж Ліга чемпіонів. Нам потрібно набирати очки в наступних матчах – і, можливо, сьогоднішній результат у підсумку виявиться позитивним.

Матч з Реалом буде складним, як і будь-який інший. Але якщо ми зіграємо так само, як сьогодні, і скористаємося всіма моментами, ми можемо взяти очки", – цитує Ешлі Янга Football Italia.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию у непростому матчі з Інтером (0:0). Після двох турів "гірники" лідирують у групі В з 4-ма очками, другою йде Борусія М, третім – Інтер, а замикає квартет Реал. У наступному турі Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з Борусією М.

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