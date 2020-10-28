Универсал миланского Интера Эшли Янг откровенно рассказал о настроении команды после ничьей с Шахтером во втором туре Лиги чемпионов.

"Мы не пропустили, но учитывая то, как мы контролировали ход игры, мы разочарованы тем, что не увезли домой три очка. Теперь будем думать о следующем матче.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

У нас сложная группа, конечно, это же Лига чемпионов. Нам нужно набирать очки в следующих матчах – и, возможно, сегодняшний результат в итоге окажется положительным.

Матч с Реалом будет сложным, как и любой другой. Но если мы сыграем так же, как сегодня, и воспользуемся всеми моментами, мы можем взять очки", – цитирует Эшли Янга Football Italia.

Напомним, Шахтер сыграл вничью в непростом матче с Интером (0:0). После двух туров "горняки" лидируют в группе В с 4-мя очками, второй идет Боруссия М, третьим – Интер, а замыкает квартет Реал. В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер встретится с Боруссией М.

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