"Якщо спровокувати лева, він буде гарчати на вас", – Спаллетті оцінив поведінку Моурінью на стадіоні Ювентуса

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті поділився думкою про жест наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью після перемоги в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Ювентусом.

"Якщо спровокувати лева, він буде гарчати на вас. Моурінью сказав, що йому, можливо, не варто було цього робити, але в деяких іграх емоційне напруження настільки велике, що існує ризик отримати якусь реакцію.

"Він нестерпний після поразок чи перемог", – Невілл оцінив вчинок Моурінью після матчу з Ювентусом

Я це добре знаю. Поки він залишається на своєму рівні, все це частина вистави", – цитує Спаллетті Sky Italia.

Нагадаємо, португальський фахівець після фінального свистка в матчі з Ювентусом вийшов на поле і почав жестом висміювати уболівальників туринської команди, які освистували і ображали його протягом поєдинку.

Моурінью затролив фанатів Ювентуса та пояснив це образами на свою адресу – Бонуччі приміряв роль Вальдеса