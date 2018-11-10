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"Якщо спровокувати лева, він буде гарчати на вас", – Спаллетті оцінив поведінку Моурінью на стадіоні Ювентуса

17:38 352 Читать на русском
"Якщо спровокувати лева, він буде гарчати на вас", – Спаллетті оцінив поведінку Моурінью на стадіоні Ювентуса
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті поділився думкою про жест наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью після перемоги в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Ювентусом.

"Якщо спровокувати лева, він буде гарчати на вас. Моурінью сказав, що йому, можливо, не варто було цього робити, але в деяких іграх емоційне напруження настільки велике, що існує ризик отримати якусь реакцію.

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Я це добре знаю. Поки він залишається на своєму рівні, все це частина вистави", – цитує Спаллетті Sky Italia.

Нагадаємо, португальський фахівець після фінального свистка в матчі з Ювентусом вийшов на поле і почав жестом висміювати уболівальників туринської команди, які освистували і ображали його протягом поєдинку.

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Ліга чемпіонів4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Середа 07 листопада 2018

Ювентус
Матч завершено
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів Жозе Моурінью Жозе Моурінью Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті Ювентус - Манчестер Юнайтед
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