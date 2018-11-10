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"Если спровоцировать льва, он будет рычать на вас", – Спаллетти оценил поведение Моуринью на стадионе Ювентуса

17:38 33 Читати українською
"Если спровоцировать льва, он будет рычать на вас", – Спаллетти оценил поведение Моуринью на стадионе Ювентуса
Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Главный тренер миланского Интера Лучано Спаллетти поделился мнением о жесте наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после победы в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Ювентусом.

"Если спровоцировать льва, он будет рычать на вас. Моуринью сказал, что ему, возможно, не стоило этого делать, но в некоторых играх эмоциональное напряжение настолько велико, что существует риск получить какую-то реакцию.

"Он невыносим после поражений или побед", – Невилл оценил поступок Моуринью после матча с Ювентусом

Я это хорошо знаю. Пока он остается на своем уровне, все это часть представления", – цитирует Спаллетти Sky Italia.

Напомним, португальский специалист после финального свистка в матче с Ювентусом вышел на поле и начал жестом высмеивать болельщиков туринской команды, которые освистывали и оскорбляли его на протяжении поединка.

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Лига чемпионов4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Среда 07 ноября 2018

Ювентус
Матч окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти Ювентус - Манчестер Юнайтед
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