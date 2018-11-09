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"Він нестерпний після поразок чи перемог", – Невілл оцінив вчинок Моурінью після матчу з Ювентусом

17:06 628 Читать на русском
"Він нестерпний після поразок чи перемог", – Невілл оцінив вчинок Моурінью після матчу з Ювентусом
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл зізнався, що йому сподобався вчинок головного тренера манкуніанців Жозе Моурінью після перемоги у виїзному матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Ювентусом.

"Багато людей це не оцінили, але мені подобаються подібні речі в його виконанні. Вважаю, що після матчу потрібно демонструвати емоції і пристрасть. Мені навіть сподобалася його реакція після гри з Ньюкаслом.

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Для мене найкраще в Жозе – це те, що він нестерпний після поразок чи перемог. За цим цікаво спостерігати. Він завжди залучає всіх в цей процес", – цитує Невілла Sky Sports.

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Ліга чемпіонів4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Середа 07 листопада 2018

Ювентус
Матч завершено
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англія Ґарі Невілл Ґарі Невілл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ювентус - Манчестер Юнайтед
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