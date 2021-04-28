Матч, як і онлайн-трансляція ПСЖ – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 22:00. Команда Гвардіоли в цьому розіграші ЛЧ до звітної битви не програвала. Це перший півфінал для Пепа за 5 сезонів у Манчестері. Парижани можуть похвалитися тим, що вибили минулорічного переможця Ліги чемпіонів. ПСЖ ніколи не перемагав Сіті, але й програв тільки раз. Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЛЧ 2015/16. Тоді завдяки голам Де Брюйне підопічні Пеллегріні пройшли французький бар'єр. Утім, відтоді команди кардинально змінилися в усіх аспектах.

ПСЖ – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/2 ЛЧ

Жахлива втрата в центрі поля завершилася швидкою контрою господарів. Мбаппе віддав Неймару – удар без проблем для Едерсона. Марез класно покотив за спини, але Маркіньйос випередив Де Брюйне, готового розстрілювати Наваса з кількох метрів. Сіті домінує, намагається загострювати розрізними пасами і активністю насамперед на правому фланзі. Париж чатує на контратаки. Перший затяжний наступ господарів. Неймар знищував усіх опонентів і пробив після стіночки з партнером – встигли манчестерці погасити потужність удару блоком. Серія кутових від ПСЖ завершується взяттям воріт на 15 хвилині. Маркіньйос забив у першій грі Баварії, забиває і Сіті. Команда Гвардіоли дуже невпевнено виглядає.

ПСЖ – Манчестер Сіті – відео голів

Канселу, який вийшов замість Зінченка ліворуч, вирізав діагональ на Сілву. Це перший удар гостей лише на 22 хвилині. Бернарду прошити Наваса в ближньому бою не зумів. Елегантно, знущально просто ПСЖ минає всі лінії пресингу Гвардіоли. Напрочуд гострі кутові від французького гранда, постійна пожежа у воротарському Едерсона. Простий брак Канселу, нервують "блакитні". Жоау ще й жовту заробив – Мбаппе на швидкості стрімко пройшов, довелося безжально косити. Обрізка Наваса, Фоден перехопив і навісив, Марез спробував скинути під вбивчий удар, але Паредес вкотре все підчистив.

Уже навіть Баккеру дозволяють пробити з меж штрафного (4 такі спроби команди Почеттіно проти півтора удару "містян" взагалі). Неймар страждає на газоні. Канселу жорстко прийняв бразильця, болюче падіння на руку. ПСЖ сигналізує про пенальті. Неймар прокидав м'яч повз Едерсона і полетів у боротьбі з Марезом. Підніжка була, але... від свого ж Флоренці. Ріяд же зіграв чисто. А ось і супермомент гостей. Знову намудрували з пасами біля свого штрафного. Бернарду перехопив і зробив усе, щоб Фоден зрівняв. Бездарний удар Філа прямо в Наваса змарнував зусилля Сілви.

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ПСЖ домінує навіть без м'яча (47%) і почувається значно комфортніше в усіх фазах гри. Настільки, що самовпевненість господарів у виході з оборони створила для "містян" 2 найкращі моменти на рівному місті. Ман Сіті відчуває забагато страху перед Мбаппе і Неймаром, відтак не вистачає бойових одиниць у фінальній третині. Французи не бояться загострювати, у Сіті відчутна нестача сміливих рішень. За очікуваними голами 1,63 на 0,43, тож мінімальна перевага Парижа – цілком по грі.

До 67% виросло володіння Ман Сіті у перші 10 хвилин після перерви. Але що з того, коли всі навіси/простріли Канселу не доходять до удару. Мбаппе не помітив Стоунза з підстраховкою Діаша, але Верратті не встиг дотягнутися до пасу француза – на 99% бути б голу. Невдалий дриблінг Канселу, і Ді Марія відразу ж закидає на Мбаппе. Якби не вихід Едерсона у стилі ліберо, все могло стати ще печальніше для Гвардіоли. Перший удар гостей у 2 таймі на 61-й. Де Брюйне спробував показати свої акробатичні навички – не Бензема, снаряд полетів вище. Тут же Зінченко виходить замість Канселу і миттєво відбирає м'яч в Мбаппе. Оце так перший хід Пепа!

Зінченко класним виходом з оборони організував одну атаку, простріл Вокера заблокували. Зрештою, Олександр за свій активний початок отримав винагороду. Віддав поперек на Де Брюйне, той закрутив з напівфлангу – 1:1. Асист є асист, хоча вийшло доволі своєрідно. Марез метрів з 30 знайшов дірку в масивній стінці, Навас момент проспав. Шокуючі наслідки виходу Зінченка! Фартовий українець? За якихось 10 хвилин після виходу Олександра Ман Сіті вже веде у грі, яка складалася ну дуже важко.

Божевільний фол Гуйє – шипами в падінні, ззаду в ногу Гюндогану. Моментальна червона від Бриха. Опорник Даніло міняє Ді Марію. к же занервував ПСЖ після першого пропущеного. Психіка команди не витримала. Перед тим ще й безглузді жовті від Неймара і Паредеса. Скільки ж спокою та надійності з іншого боку вніс Зінченко – 2 відбирання зі стовідсотковою успішністю, 2 з 2 виграних єдиноборств, 92% точності передач і лише дві втрати за перші 20 з лишком хвилин на полі.