"Найкращий матч англійського клубу", – Лінекер у захваті від виїзної перемоги Ман Сіті над ПСЖ
13:06 - Читать на русском
Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер емоційно відреагував на матч півфіналу Ліги чемпіонів.
завершено
15’ Маркіньйос
77’ Ідрісса Гуйє
Кевін де Брюйне 65’
Ріяд Марез 71’
15’ Маркіньйос
65’ Кевін де Брюйне
71’ Ріяд Марез
77’ Ідрісса Гуйє
"Це був один з найкращих виїзних матчів англійського клубу в історії єврокубків. Воістину видатна гра Ман Сіті", – написав Лінекер у Twitter.
ПСЖ – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Завдяки голам де Брюйне і Мареза Манчестер Сіті вдалось здійснити камбек у двобої з ПСЖ на Парк де Пренс в рамках 1/2 фіналу ЛЧ. Нагадаємо, у паралельному протистоянні Челсі змагається з Реалом.
Матч-відповідь Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться 4 травня.
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