"Це був один з найкращих виїзних матчів англійського клубу в історії єврокубків. Воістину видатна гра Ман Сіті", – написав Лінекер у Twitter.

ПСЖ – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Завдяки голам де Брюйне і Мареза Манчестер Сіті вдалось здійснити камбек у двобої з ПСЖ на Парк де Пренс в рамках 1/2 фіналу ЛЧ. Нагадаємо, у паралельному протистоянні Челсі змагається з Реалом.

Матч-відповідь Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться 4 травня.

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