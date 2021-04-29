"Если проиграем, то проиграем", – как Гвардиола мотивировал Манчестер Сити в перерыве поединка с ПСЖ
13:35 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола лаконично подбодрил своих подопечных.
завершено
15’ Маркиньос
77’ Идрисса Гуйе
Кевин де Брюйне 65’
Рияд Марез 71’
15’ Маркиньос
65’ Кевин де Брюйне
71’ Рияд Марез
77’ Идрисса Гуйе
В перерыве матча 1/2 финала Лиги чемпионов "горожане" уступали ПСЖ (0:1), наставник гостей обратился к подопечным.
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"После первого тайма я сказал игрокам: "Играйте в свой футбол, покажите себя. Если мы проиграем, то проиграем, но мы должны оставаться самими собой ", – цитирует Гвардиолу Marca.
Напомним, Сити удалось осуществить камбэк и вырвать победу (2:1). Ответный матч между этими соперниками состоится 4 мая.
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