В перерыве матча 1/2 финала Лиги чемпионов "горожане" уступали ПСЖ (0:1), наставник гостей обратился к подопечным.

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"После первого тайма я сказал игрокам: "Играйте в свой футбол, покажите себя. Если мы проиграем, то проиграем, но мы должны оставаться самими собой ", – цитирует Гвардиолу Marca.

Напомним, Сити удалось осуществить камбэк и вырвать победу (2:1). Ответный матч между этими соперниками состоится 4 мая.

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