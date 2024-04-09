"Я знаю, що Еммануель Петі говорив про можливий перехід Мудрика в Арсенал, тому що Артета його любить.

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Мудрик міг би підійти зі своєю швидкістю та якістю, тому він подобається Артеті. Перед тим, як він підписав контракт з Челсі, "каноніри" ледь не оформили його перехід, але він передумав, і ви не можете цього забути. Я раніше казав, що Арсенал виграє АПЛ наступного року, а не цього року, і якщо вони підпишуть Мудрика, це може їм допомогти", – цитує Галласа Gambling zone.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Мікель Артета спробує влітку переманити Михайла в Арсенал.

Мудрик у поточному сезоні зіграв за Челсі у 33 матчах у всіх турнірах. В активі українського вінгера шість голів та дві результативні передачі.

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