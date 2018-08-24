Яковенко: Я вірю, що Динамо пройде далі

Новоспечений експерт програми "Ніч Ліги чемпіонів" Олександр Яковенко розповів про свої враження після матчу Аякс – Динамо у плей-офф раунді Ліги чемпіонів.

"Те, що гол забили – добре, звичайно. Але гра залишає бажати кращого. Втім, будемо вважати, що програли тільки перший тайм. У Динамо були моменти, але вони їх не реалізували. Аяксу трохи пощастило з рикошетом в ситуації з другим голом. Потім моральна перевага була за ними. Але якби Динамо реалізувало свої моменти, ми б зараз говорили про 3:3.

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Помилки в обороні? У чемпіонаті України немає таких виконавців, такого пресингу, на Динамо такий тиск не чиниться, тому в чемпіонаті України таких помилок немає. Це трохи інший рівень. Відразу ж якісь недоліки і похибки караються.

Бажання було багато і у Аякса, і у Динамо, але, напевно, у голландців просто більше майстерності. Так вийшло, десь супернику більше пощастило – і ось такий результат. Буде матч-відповідь, це ще не крапка. Я, звичайно, вірю, що Динамо пройде далі", – сказав Яковенко в ефірі телеканалу Футбол 1.