Яковенко: Я верю, что Динамо пройдет дальше

Новоиспеченный эксперт программы "Ночь Лиги чемпионов" Александр Яковенко рассказал о своих впечатлениях после матча Аякс – Динамо в плей-офф раунде Лиги чемпионов.

"То, что гол забили – хорошо, конечно. Но игра оставляет желать лучшего. Впрочем, будем считать, что проиграли только первый тайм. У Динамо были моменты, но они их не реализовали. Аяксу немного повезло с рикошетом в ситуации со вторым голом. затем моральное преимущество было за ними. Но если бы Динамо реализовало свои моменты, мы бы сейчас говорили о 3:3.

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Ошибки в обороне? В чемпионате Украины нет таких исполнителей, такого прессинга, на Динамо такое давление не оказывается, поэтому в чемпионате Украины таких ошибок нет. Это немного другой уровень. Сразу же какие-то недостатки и погрешности наказываются.

Желание было много и у Аякса, и у Динамо, но, наверное, у голландцев просто больше мастерства. Так получилось, где-то сопернику больше повезло – и вот такой результат. Будет ответный матч, это еще не точка. Я, конечно, верю, что Динамо пройдет дальше", – сказал Яковенко в эфире телеканала Футбол 1.