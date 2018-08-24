toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИГА ЕВРОПЫ АЯКС - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Яковенко: Я верю, что Динамо пройдет дальше

23 августа 23:08 59 Читати українською
Яковенко: Я верю, что Динамо пройдет дальше
Александр Яковенко / фото ТК Футбол

Новоиспеченный эксперт программы "Ночь Лиги чемпионов" Александр Яковенко рассказал о своих впечатлениях после матча Аякс – Динамо в плей-офф раунде Лиги чемпионов.

"То, что гол забили – хорошо, конечно. Но игра оставляет желать лучшего. Впрочем, будем считать, что проиграли только первый тайм. У Динамо были моменты, но они их не реализовали. Аяксу немного повезло с рикошетом в ситуации со вторым голом. затем моральное преимущество было за ними. Но если бы Динамо реализовало свои моменты, мы бы сейчас говорили о 3:3.

"Супряга и Буэно не заявляются на главную битву года – зачем покупали ?!" Денис Босянок раскритиковал Динамо из-за Аякса

Ошибки в обороне? В чемпионате Украины нет таких исполнителей, такого прессинга, на Динамо такое давление не оказывается, поэтому в чемпионате Украины таких ошибок нет. Это немного другой уровень. Сразу же какие-то недостатки и погрешности наказываются.

Желание было много и у Аякса, и у Динамо, но, наверное, у голландцев просто больше мастерства. Так получилось, где-то сопернику больше повезло – и вот такой результат. Будет ответный матч, это еще не точка. Я, конечно, верю, что Динамо пройдет дальше", – сказал Яковенко в эфире телеканала Футбол 1.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
4
дн
:
21
час
:
56
мин
Аякс
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Александр Яковенко Александр Яковенко Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
56
мин
Олимпик
19:00
Шахтер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук