Ман Сіті та Реал зустрінуться в плей-офф Ліги чемпіонів у третьому сезоні поспіль. У кампанії 2021/22 далі пройшли мадридці, рік тому – команда Пепа Гвардіоли. Щоправда, тоді це були півфінали. Зараз жереб звів грандів європейського футболу на одну стадію раніше.

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"Який сором. Знову все те саме. Таке ж жеребкування, як минулого року – лише замість Ліверпуля тепер Арсенал.

Ми спробуємо згадати, що сталося минулого сезону, і що нам вдалося вийти у фінал.

У суперника найбільше титулів у Лізі чемпіонів. Вони демонструють стабільність у цьому турнірі, завжди доходять до вирішальних стадій. Ліга чемпіонів – це турнір Реала. Вони могли не дуже добре грати в Ла Лізі, зате в Лізі чемпіонів справи завжди йшли добре



Але й Манчестер Сіті теж вважає себе сильною командою і проводить хороший турнір. Ми хочемо виграти всі три турніри, у яких продовжуємо брати участь", – цитує Бегірістайна Marca.

Перший поєдинок між Реалом і Манчестер Сіті пройде в Мадриді 9 або 10 квітня (календар поки не затверджений). Матч-відповідь – 16/17 числа. У півфіналі ЛЧ переможець цієї пари зіграє проти Арсенала або Баварії.

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