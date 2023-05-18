Велич та могутність Манчестер Сіті – це не лише футболісти та Хосеп Гвардіола. Шалений прогрес клубу та стабільні виступи у Лізі чемпіонів і АПЛ – це також заслуга клубних керівників. Один із них – Чікі Бегірістайн, видатний футболіст у минулому і топ-менеджер сьогодення.

Його називають одним із найбільш впливових людей світового футболу. Людина, яка сконструювала сучасний Манчестер Сіті і заклала основи клубу ще до приходу Гвардіоли. Натхненник численних трансферів команди, а також близький друг Пепа. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR захоплюється минулим Чікі Бегірістайна та відзначає спадщину, яку залишить по собі спортивний директор Ман Сіті.

Айтор "Чікі" Бегірістайн з'явився на світ у невеличкому муніципалітеті Олаберрія, що у Країні Басків. Вже у 18 років його запросили у Реал Сосьєдад. За шість сезонів Бегірістайн допоміг виграти своїй команді Кубок Іспанії (забив гол у фіналі 1987-го), а через рік фінішував із Сосьєдадом на другій сходинці Ла Ліги. У тому ж сезоні баски вдруге пробилися до фіналу Кубку, утім програли Барселоні.

Саме Барселона стала наступною командою Чікі. Йохан Кройф будував на Камп Ноу новий проект і Бегірістайн став одним із символів "синьо-гранатових" на найближчі роки, втілюючи філософію футболу Кройфа. Швидкісний дриблер з ідеальним баченням поля одразу адаптувався у побудовах нідерландського тренера.

Подейкують, Кройф називав Чікі одним із найрозумніших футболістів, з яким йому довелося працювати. Бегірістайн приваблював не лише рівнем своєї гри, а й поведінкою за межами поля. Промовистий факт – баск дуже швидко вивчив каталонську мову. За словами самого Чікі, це стало можливим завдяки постійному прослуховуванню радіо у барселонських дорожніх заторах.

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Барселона на початку 90-х виграла в Іспанії усі можливі трофеї, а зв'язка двох басків Чікі Бегірістайна та Хосе Марі Бакеро вважалася одним із козирів тієї команди. Земляки (рідні міста обох розділяла лише година у дорозі) запалювали разом ще у Сосьєдаді, а в Каталонії вийшли на новий рівень.

До перемог локальних додалися і континентальні. У 1989-му Барселона виграла Кубок володарів кубків, а у сезоні 1991/1992 каталонці здобули останній Кубок європейських чемпіонів. Чікі взяв участь у 8 з 11 матчів турніру, забив два голи Кайзерслаутерну, а тріумфальний фінал проти Сампдорії (1:0) провів на лаві запасних.

Через два роки Барселона знову пробилася до фіналу найсильнішого клубного турніру Європи (тепер він називався Лігою чемпіонів), та цього разу зазнала фіаско. Бегірістайн вийшов у фіналі з Міланом (0:4) і загалом відіграв 10 поєдинків (зокрема, два шалених з київським Динамо на старті розіграшу – 1:3 та 4:1).

Велику кар'єру Чікі завершував у Депортіво, де також зумів завоювати трофей – Суперкубок Іспанії 1995-го. А попрощався з активними виступами баск у Японії. Наприкінці 90-х Бегірістайн провів три сезони в Урава Ред Даймондс.

Незабаром свої виняткові розумові здібності Чікі проявив у менеджерській діяльності. Утім, ще до цього вже екс-футболіст встиг попрацювати коментатором на одному з іспанських каналів. І тільки у 2003-му розпочався його шлях як функціонера (начебто за рекомендацією Кройфа).

Робота спортивним директором у Барселоні – не зовсім комфортне місце для розкачки та опанування нової сфери. Навіть, якщо ти володієш величезним авторитетом. Однак саме Бегірістайн виявився одним із символів перезавантаження каталонського клубу. Спочатку Чікі брав безпосередню участь у запрошенні в Барселону Франка Райкарда, а потім організував перехід свого друга Пепа Гвардіоли (при тому, що той мав лише річний досвід роботи у другій команді).

Стосунки Чікі та Пепа – окрема історія. Дружба тривалістю понад 30 років конвертувалася у побудову двох супер проектів: спочатку на Камп Ноу, а потім на Етіхаді. Гвардіола неодноразово повторював, що близький друг створив для нього ідеальне середовище для роботи. Та попри це, Пеп повторює, що найкрутіша якість Бегірістайна – скромність.

Я ніколи не зустрічав скромніших людей. Чікі ніколи не з’являється у ЗМІ. Успіх завжди розділяють інші. А він зостається за кадром. Ви не знайдете іншої такої людини у світі, адже їхнє его завжди височенне. У погані моменти ми ближчі, ніж будь-коли, а хороші ми святкуємо разом за келихом вина, – сказав якось тренер Сіті.

На момент знайомства із Бегірістайном Пепу було всього 19. Не дивно, що Гвардіола називає свого старшого товариша "найважливішою людиною у тренерській кар’єрі" і завжди дякує за віру у себе. У 2008-му клубне керівництво віддавало перевагу Жозе Моурінью і не розглядало невідомого молодого тренера з четвертого дивізіону як нового керманича Барселони. Утім, наполягання Чікі виявилося ключовим.

Я не хотів ризикувати, тому зробив ставку на тренера майбутнього, – пояснював Бегірістайн запрошення Пепа у Барселону. – Я не збирався запрошувати тренера на сезон. Я хотів залучити спеціаліста з філософією та методами, які б підійшли клубу. З Гвардіолою можна було бути спокійним, він знав, як усе тут влаштовано.

У 2010-му разом із Жоаном Лапортою Бегірістайн залишив роботу у Барселоні і невдовзі пристав на запрошення власників Манчестер Сіті. Чікі став саме тією людиною, яка реалізувала плани шейхів і змогла створити унікальний проект. Все розпочалося задовго до Гвардіоли. Саме новий спортивний директор працював над заміною Роберто Манчіні на Мануеля Пеллегріні. А ще підписував у клуб десятки футболістів: від Фернандінью до Холанда (а спільне фото на презентаціях стало хорошою клубною традицією).

Чікі Бегірістайн, як і Хосеп Гвардіола, вигравав Лігу чемпіонів у статусі футболіста. Згодом обидва долучилися до тріумфів Барси 2009-го та 2011-го. Чікі та Пеп проробили фантастичну роботу у Манчестер Сіті, проте все ще не поповнили клубну кімнату трофеїв головним експонатом. Можливо, вже наступного місяця два давніх друга врешті-решт привезуть вухастий кубок на Етіхад.