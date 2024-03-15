Ман Сити и Реал встретятся в плей-офф Лиги чемпионов в третьем сезоне подряд. В кампании 2021/22 дальше прошли мадридцы, год назад – команда Пепа Гвардиолы. Правда, тогда это были полуфиналы. Сейчас жребий свел грандов европейского футбола на одну стадию раньше.

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"Какой стыд. Опять все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году – только вместо Ливерпуля теперь Арсенал.



Мы попробуем вспомнить, что произошло в прошлом сезоне, и что нам удалось выйти в финал.

У соперника больше всего титулов в Лиге чемпионов. Они демонстрируют стабильность в этом турнире, всегда доходят до решающих стадий. Лига чемпионов – это турнир Реала. Они могли не очень хорошо играть в Ла Лиге, зато в Лиге чемпионов дела всегда шли хорошо



Но и Манчестер Сити тоже считает себя сильной командой и проводит хороший турнир. Мы хотим выиграть все три турнира, в которых продолжаем участвовать", – цитирует Бегиристайна Marca.

Первый поединок между Реалом и Манчестер Сити пройдет в Мадриде 9 или 10 апреля (календарь пока не утвержден). Ответный матч – 16/17 числа. В полуфинале ЛЧ победитель этой пары сыграет против Арсенала или Баварии.

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