"Що я сказав після матчу своїм гравцям, коли на полі всі разом стали в коло? Підняти голови! Я сказав їм підняти голови. Тому що ми провели в Лізі чемпіонів шість матчів: так, програли у вирішальній грі, але були шість гарних матчів. Ми набули досвіду, стали кращими.

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РБ Лейпциг – чудова команда, і не соромно їм програти. Це формує нас. Ми зробили все що могли. Наша команда вже одного разу обіграла РБ Лейпциг, і якби зробили це вдруге, то могли б сказати, що ми – чемпіони світу. Це новий проект, нова команда, молоді хлопці. Ми працюємо три з половиною місяці й досягли багато чого, здійснили неймовірну роботу! Дивимося на себе зараз і бачимо, що стали кращими, ніж на початку шляху.

У нас триває війна. Готуватись у ситуації, коли йде війна, коли не можеш провести тренування, а ще мусиш думати про те, як тактично підійти до матчу, складно. Це питання політики й спорту. Ми зараз цілковито залежимо від політичної ситуації. Звісно, ми б охоче грали в Україні, але ситуація важка. Тренування проходять за постійних повітряних тривог. Те, що зараз чутно на вулиці, – це футбол, емоції. І гра однаково була чудовою, незважаючи на те, що ми 12 годин були в дорозі. Це дуже стомлює. Проте команда грала, а багато хто не потрапляє до Ліги чемпіонів, навіть не маючи таких труднощів.

Ми пройшли до Ліги Європи, де багато чудових команд. Барселона та Аякс гратимуть у Лізі Європи, а мадридський Атлетіко не зміг туди потрапити. Ми цінуємо те, чого досягли. Маємо дивитися вперед, підняти голови і працювати.

Як оцінюю Лігу Європи після виступів у Лізі чемпіонів? Я не знаю, як це – грати в Лізі Європи. Я не маю такого досвіду. Це буде перший виступ у турнірі для мене, як було і в Лізі чемпіонів. Проте як для першого досвіду – непогано. Ліга Європи – великий виклик. Розцінюємо це як шанс. Там виступає багато гарних команд. Ми маємо час для підготовки, буде зимова пауза. Тож подивимось. У кожному разі це цікавий виклик", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" посіли у своєму квартеті третю сходинку і продовжать своє виступи у другому за силою єврокубку.

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