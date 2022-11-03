"Что я сказал после матча своим игрокам, когда на поле все вместе стали в круг? Поднять головы! Я сказал им поднять головы. Потому что мы провели в Лиге чемпионов шесть матчей: да, проиграли в решающей игре, но были шесть хороших матчей. Мы приобрели опыт, стали лучше.

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РБ Лейпциг – отличная команда, и не стыдно им проиграть. Это формирует нас. Мы сделали все, что могли. Наша команда уже однажды обыграла РБ Лейпциг, и если бы сделали это во второй раз, то могли бы сказать, что мы – чемпионы мира. Это новый проект, новая команда, молодые ребята. Мы работаем три с половиной месяца и достигли многого, проделали невероятную работу! Смотрим на себя сейчас и видим, что стали лучше, чем в начале пути.

У нас идет война. Готовиться в ситуации, когда идет война, когда не можешь провести тренировки, а еще думать о том, как тактически подойти к матчу, сложно. Это вопрос политики и спорта. Мы сейчас полностью зависим от политической ситуации. Конечно, мы бы охотно играли в Украине, но ситуация тяжелая. Тренировки проходят при постоянных воздушных тревогах. То, что сейчас слышно на улице – это футбол, эмоции. Но игра все равно была великолепной, несмотря на то, что мы 12 часов были в пути. Это очень утомительно. Однако команда играла, а многие не попадают в Лигу чемпионов, даже не испытывая таких трудностей.

Мы прошли в Лигу Европы, где много замечательных команд. Барселона и Аякс будут играть в Лиге Европы, а мадридский Атлетико не смог туда попасть. Мы ценим то, чего добились. Должны смотреть вперед, поднять головы и работать.

Как оцениваю Лигу Европы после выступлений в Лиге чемпионов? Я не знаю, как это играть в Лиге Европы. У меня нет такого опыта. Это будет первое выступление в турнире для меня, как было и в Лиге чемпионов. Однако как для первого опыта – неплохо. Лига Европы – большой вызов. Расцениваем это как шанс. Там выступает много хороших команд. У нас есть время для подготовки, будет зимняя пауза. Поэтому посмотрим. Во всяком случае, это интересный вызов", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, по итогам группового этапа Лиги чемпионов "горняки" заняли в своем квартете третье место и продолжат свое выступления во втором по силе еврокубке.

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