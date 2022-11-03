"У них фізично сильна команда, а швидкий гол нас надломив, і вже потрібно було відкриватися. Вони скористалися нашими помилками, ми ж не змогли забити, хоча декілька гарних моментів було. РБ Лейпциг свої моменти реалізував.

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Я не згоден, що нам забракло емоцій. Ми готувались, емоцій було достатньо, тренер нас сильно мотивував. Ми хотіли перемогти, але це футбол. Повторюся: швидкий гол усе вирішив. Нам потрібна була лише перемога, і нормально, що команда почала відкриватися, тому ми й програли.

Щодо арбітра, який судив в англійській манері... У декількох епізодах за моєї участі рефері в УПЛ призначив би штрафний. Мене збивали, і я відчував, що суперник ще й зверху на мене впав. Я відчув дотик і не зміг встояти на ногах, однак суддя, який був поруч, і боковий рефері мовчали. Напевно, вони звикли до такої гри, а ми – ні. Якби я зміг встояти на ногах, я встояв би.

За що Шахтар боротиметься в Лізі Європи? Життя покаже. Зараз ми готуємось до чемпіонату, адже ігри кожні три дні. Треба думати лише про наступний матч, а в Лізі Європи дивитимемося за суперником", – цитує Петряка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів "гірники" не змогли нав'язати німцям свій сценарій (0:4) і продовжать євровесну у Лізі Європи.

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