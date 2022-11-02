Ситуація перед останнім туром у групі F була простою. РБ Лейпциг тримався на другій позиції, випереджаючи Шахтар на три очки, однак у випадку перемоги над "ротен буллен" донеччани обійшли б німців – за них грала б краща статистика в особистих зустрічах. Втім, у випадку невдачі "гірники" не сильно б сумували, адже вони вже забезпечили собі участь у Лізі Європи.

Шахтар – РБ Лейпциг – відео голів

Команди підійшли до поєдинку із кадровими втратами. Ігор Йовічевіч не міг розраховувати на Шведа й Зубкова, тож позицію правого вінгера зайняв Петряк. Крім того, тренерський штаб здивував появою Коноплі на правому фланзі обороні – вважалося, що він ще не готовий фізично.

Марко Розе, своєю чергою, змушений був випустити резервного голкіпера й залишив у запасі Айдара з Ольмо. Щоправда, і без них склад РБ Лейпцига виглядав потужно. Вернер, Нкунку, Сілва, Собослай та інші лідери вийшли у старті.

Перший тайм пройшов в одному руслі. Шахтар намагався будувати білд-ап у своїй класичній моделі з двома центрбеками, трьома центрхавами над ними. Бондаренко і Судаков, як завжди, відповідали за просування м'яча. Степаненко підчищав, Траоре чіплявся за виноси, а Мудрик чекав на пас у високій позиції. Саме так розривали Реал, однак РБ Лейпциг практично одразу зі стартовим свистком знищив цю схему інтенсивним пресингом.

Намагаючись розігрувати у звичному режимі, "гірники" не могли віддати більше трьох точних пасів уперед. При цьому команда допускала величезну кількість втрат – як внаслідок програних єдиноборств, так і через звичайні обрізки.

Щонайголовніше, РБ Лейпциг ще й конвертував високі повернення м'яча та тривалі володіння у гольові моменти. Так, вже на 8-й хвилині Нкунку отримав закидання за спину Бондару, розхитав його й віддав пас п'яткою під удар Вернеру. Тімо пробив з гострого кута, але Трубін парирував.

Ще через дві хвилини стався гол. Нкунку відібрав м'яч у Судакова й розігнав контратаку 3-в-2, Бондар пішов закривати центральну зону, однак одразу ж за його спиною відкрився Вернер – Бондаренко не встиг за Тімо, тож форвард прийняв м'яч і вистрілив низом. Трубін парирував, а Нкунку добив. 0:1!

Степаненко це настільки не сподобалося, що за кілька хвилин опорник зрізав Вернера у підкаті. Рішення виявилось вдалим, адже Тімо отримав пошкодження й покинув поле, а Тарас навіть жовтої не отримав. Замість легендарного марнотрата на поле вийшов Форсберг.

На домінуванні РБ Лейпцига цей факт аж ніяк не позначився. Шахтар все так же страждав під інтенсивним пресингом, майже не вибігаючи на чужу половину поля. Втім, підопічні Марко Розе не створювали небезпечних моментів, та і у карний майданчик заходили рідко – не в останню чергу через опускання Степаненка на допомогу центрбекам.

Знайти певну протиотруту німецькому пресингу вдалося в останній третині першого тайму. "Гірники" почали виходити з оборони через дальні закидання на хід Траоре чи Мудрику. Після втрат на чужій половині команда вступала у контрпресинг. Епізодично навіть вдавалося створювати ізоляції для вінгерів, хоча передачі туди йшли занадто довго.

За такого футболу Шахтар зміг налякати РБ Лейпциг кількома напівмоментами. В одному з них допоміг голкіпер, який вийшов за межі поля й не зміг вибити м'яч далеко. В іншому моменті пройшов класний простріл із вбіганням у всі зони завершення.

Були й інші вривання, у яких проявили себе реактивний Мудрик та розумний Траоре – однак до ударів справа не доходила. Перший тайм завершився лишень з одним неточним пострілом Петряка метрів з 25-ти.

На початку другого тайму Шахтар спробував піти уперед. Досить непогана атака з прострілом Михайліченка на 47-й хвилині могла завершитись ударом Петряка, однак Орбан його перервав. РБ Лейпциг із відповіддю не забарився – і ця відповідь виявилась результативною.

Атака німців лівим флангом завершилась подачею Раума на дальню стійку. Її ніхто не перехопив, але й Сімакан при замиканні пробив погано, закинувши парашутик на дальню стійку – втім, саме там опинився Андре Сілва. Португалець у дотик підправив сферу під ближню стійку. 0:2!

На 54-й же хвилині Форсберг міг закрити гру, отримавши пас п'яткою й пробивши з правого краю штрафного. Над поперечкою.

Донеччани спробували повернутись у гру на 56-й хвилині внаслідок розрізної передачі на хід Траоре. Лассіна вийшов сам на сам з голкіпером і впав після зіткнення з ним! На жаль, надію на пенальті розвіяли лайнсмен та VAR, які помітили у нападника офсайд.

Ігор Йовічевіч на 59-й хвилині провів потрійну заміну, замість Траоре, Судакова й Коноплі випустивши Сікана, Джурасека та Тейлора. Можливо, даний хід у щось і вилився б, якби РБ Лейпциг у наступні 9 хвилин не добив Шахтар. Вже на 62-й Нкунку розігнав контратакою з передачею під вихід Собослаю віч-на-віч – 0:3.

На 68-й же Ольмо, тільки-но з'явившись на полі, забив четвертий гол – Дані прийняв передачу від Кампля й з лівого краю штрафного закрутив м'яч у дальній кут. 0:4. Мрії про 1/8 фіналу Ліги чемпіонів для Шахтаря були розтоптані німецькими биками.

В наступні 20 хвилин німці грали у своє задоволення, не дуже стараючись. Вони дозволяли собі навіть паси п'яткою у власному штрафному, перебуваючи під тиском. Гострих епізодів біля воріт Трубіна не виникало, а от Мудрик на 73-й хвилині знову нагадав про себе – Михайло шикарно пробив з дистанції. М'яч пролетів поруч з правою дев'яткою, зачепивши зовнішній бік сітки.

На 90-й же свіжий Тотовицький прийняв навіс від Петряка й бахнув метрів з 11-ти, однак м'яч полетів у небо.Цей момент став останнім для Шахтаря у Лізі чемпіонів 2022/23. Фінальний свисток зафіксував розгром донеччан. РБ Лейпциг крокує в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а Шахтар зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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