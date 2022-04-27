Як Зінченку прокинули поміж ніг у Лізі чемпіонів – вірусне відео
09:46 - Читать на русском
Олександр Зінченко провів хороший матч з Реалом, але не обійшлося без конфузу.
11’ Габріел Жезус
53’ Філ Фоден
74’ Бернарду Сілва
Карім Бензема 33’
Жуніор Вінісіус 55’
Карім Бензема 82’
11’ Габріел Жезус
33’ Карім Бензема
53’ Філ Фоден
55’ Жуніор Вінісіус
74’ Бернарду Сілва
82’ Карім Бензема
Феде Вальверде на фланзі майстерно зіграв п'ятою. Уругваєць наосліп прокинув м'яч поміж ніг Олександру Зінченку та дав чудовий темп атаці Реала.
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Відео стало вірусним у соцмережах. Один пост у Twitter зібрав понад 35 тисяч лайків і понад 4 тисячі ретвітів. Цікаво, що в схожому стилі Вінісіус обіграв Фернандінью.
Манчестер Сіті у результативному матчі переграв мадридський Реал, а Зінченко відіграв на високому рівні.
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