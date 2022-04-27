Александр Зинченко провел хороший матч с Реалом, но не обошлось без конфуза.

Феде Вальверде на фланге мастерски сыграл пяткой. Уругваец вслепую прокинул мяч между ног Александру Зинченко и дал отличный темп атаке Реала.

Манчестер Сити – Реал – 4:3 – видео голов и обзор матча

Видео стало вирусным в соцсетях. Один пост в Twitter собрал более 35 тысяч лайков и более 4 тысяч ретвитов. Интересно, что в похожем стиле Винисиус обыграл Фернандиньо.

Манчестер Сити в результативном матче обыграл мадридский Реал, а Зинченко отыграл на высоком уровне.

Stop that Valverde. pic.twitter.com/pb4kVWngh4 — Stop That Football (@stopthatfooty) April 26, 2022

Ман Сити победил Реал в фантастической перестрелке с семью голами – Зинченко и Бензема стали героями битвы за финал ЛЧ