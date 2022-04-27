Как Зинченко прокинули между ног в Лиге чемпионов – вирусное видео
09:50 - Читати українською
Александр Зинченко провел хороший матч с Реалом, но не обошлось без конфуза.
11’ Габриэл Жезус
53’ Фил Фоден
74’ Бернарду Силва
Карим Бензема 33’
Жуниор Винисиус 55’
Карим Бензема 82’
11’ Габриэл Жезус
33’ Карим Бензема
53’ Фил Фоден
55’ Жуниор Винисиус
74’ Бернарду Силва
82’ Карим Бензема
Феде Вальверде на фланге мастерски сыграл пяткой. Уругваец вслепую прокинул мяч между ног Александру Зинченко и дал отличный темп атаке Реала.
Манчестер Сити – Реал – 4:3 – видео голов и обзор матча
Видео стало вирусным в соцсетях. Один пост в Twitter собрал более 35 тысяч лайков и более 4 тысяч ретвитов. Интересно, что в похожем стиле Винисиус обыграл Фернандиньо.
Манчестер Сити в результативном матче обыграл мадридский Реал, а Зинченко отыграл на высоком уровне.
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