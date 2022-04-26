Манчестер Сіті переграв Реал Мадрид у видовищному першому матчі 1/2 фіналу ЛЧ 2021/22. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Реал Мадрид стартував о 22:00 за Києвом. Зустріч проходила на стадіоні Етіхад у Манчестері, а Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад. Це 7-й матч українця у поточній Лізі чемпіонів і четвертий – з перших хвилин.

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Підопічні Гвардіоли дуже швидко відкрили рахунок. Вже на 2-й хвилині Кевін де Брюйне ударом головою пробив Куртуа після навісу Мареза.

Манчестер Сіті – Реал: відео гола де Брюйне

Реал провалив старт поєдинку. На 11-й хвилині "містяни" подвоїли свою перевагу. Де Брюйне навісив на Жезуса, той розвернув Алабу і спокійно переграв Куртуа. 2:0 – розкішний старт Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті – Реал: відео гола Жезуса

Мадридці поступово оговталися і скоротили відставання на 33-й хвилині. Карім Бензема виграв боротьбу в Зінченка і відправив м'яч у нижній кут. Ще й поміж ніг українцю влучив француз.

Манчестер Сіті – Реал: відео гола Бензема

У другому таймі Сіті відновив перевагу в два м'ячі. Марез влучив у стійку, а Фоден – у Карвахаля. Однак за дві хвилини Філ таки забив, замкнувши навіс Фернандінью.

Манчестер Сіті – Реал: відео гола Фодена

Практично тут же Реал забив у відповідь. Вінісіус познущався з Фернандінью і зробив рахунок 3:2.

Манчестер Сіті – Реал: відео гола Вінісіуса

На 74-й хвилині рахунок став 4:2. Зінченко впав у боротьбі з Кроосом, після чого м'яч опинився у Бернарду Сілви. Арбітр дозволив грати, а португалець потужно пробив у ближній кут.

Манчестер Сіті – Реал: відео гола Бернарду

Гойдалки продовжилися. Ляпорт зіграв рукою у власному штрафному, а Бензема спокійно реалізував пенальті. Це був останній гол у матчі. 4:3 – все вирішиться 4 травня в Мадриді.

Манчестер Сіті – Реал: відео гола Бензема