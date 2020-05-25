Як Шевченко з Міланом програв Ліверпулю фінал ЛЧ з вирішальним незабитим пенальті – 15 років "Стамбульському диву"

25 травня 2005 року відбувся один із найдраматичніших фіналів в історії Ліги чемпіонів. Ліверпуль виграв трофей, поступаючись 0:3 після першого тайму.

Той фінал називають найкращим в історії турніру. Мерсисайдці продемонстрували відмінний характер, хоча після першого тайму ніхто не сумнівався у підсумку гри. Мілан відкрив рахунок вже на першій хвилині завдяки влучному удару Паоло Мальдіні. Наприкінці тайму Креспо оформив дубль та, здавалося, зняв усі питання.

"Викидаю телефон, коли це бачу": Шевченко – про найгірший момент кар'єри в Мілані

Втім, протягом 6-ти хвилин другої половини гри Ліверпуль забив тричі. Шокований Мілан мав моменти для того, щоб вирвати перемогу, але неймовірний Єжи Дудек творив дива у воротах. Зокрема, поляк парирував два удари Андрія Шевченка фактично впритул.

Справа дійшла до післяматчевих пенальті, у якій Дудек став героєм, парирувавши 3 удари гравців "россонері". Вирішального промаху припустився саме Шевченко, який програв дуель голкіперу. Ліверпуль неймовірним чином виграв свій 5-й Кубок чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2004/05, фінал

Ліверпуль – Мілан – 3:3 (3:2 по пен.)

Голи: Джеррард, 54, Шміцер, 56, Алонсо, 60 (пен) – Мальдіні, 1, Креспо, 39, 44

Незабитий пенальті: Алонсо, 60

Капітан збірної України програв фінал Ліги чемпіонів і спровокував скандал – історичний тріумф Челсі та жах Баварії