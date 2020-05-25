Как Шевченко с Миланом проиграл Ливерпулю финал ЛЧ с решающим незабитым пенальти – 15 лет "Стамбульскому чуду"

25 мая 2005 года состоялся один из самых драматичных финалов в истории Лиги чемпионов. Ливерпуль выиграл трофей, уступая 0:3 после первого тайма.

Тот финал называют лучшим в истории турнира. Мерсисайдцы продемонстрировали отменный характер, хотя после первого тайма никто не сомневался в итоге игры. Милан открыл счет уже на первой минуте благодаря точному удару Паоло Мальдини. В конце тайма Креспо оформил дубль и, казалось, снял все вопросы.

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Впрочем, в течение 6-ти минут второй половины игры Ливерпуль забил трижды. Шокированный Милан имел моменты для того, чтобы вырвать победу, но невероятный Ежи Дудек творил чудеса в воротах. В частности, поляк парировал два удара Андрея Шевченко фактически в упор.

Дело дошло до послематчевых пенальти, в которой Дудек стал героем, парируя 3 удара игроков "россонери". Решающий промах допустил именно Шевченко, проигравший дуэль голкиперу. Ливерпуль невероятным образом выиграл свой 5-й Кубок чемпионов.

Лига чемпионов 2004/05, финал

Ливерпуль – Милан – 3:3 (3:2 по пен.)

Голы: Джеррард, 54, Шмицер, 56, Алонсо, 60 (пен) – Мальдини, 1, Креспо, 39, 44

Незабитый пенальти: Алонсо, 60

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