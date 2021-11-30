Валерій Федорчук, який виступає за Рух, категорично заперечив інформацію про те, що Олександр Заваров свого часу лобіював його виклик у національну збірну.

Нагадаємо, раніше в ефірі програми ТаТоТаке повідомили, що тренерський штаб на чолі з Михайлом Фоменком начебто отримував гроші за вихід певних гравців на поле у матчах збірної України. Зокрема, називали ім'я Олександра Зінченка, який на той час виступав у Росії.

Фоменко отримував гроші за ігровий час Зінченка на Євро-2016, – журналіст

Ім'я Валерія Федорчука теж фігурувало. Повідомлялося, що Олександр Заваров, який був асистентом Фоменка, отримував гроші за те, що посприяв виклику хавбека в національну команду.

"Заваров лобіював за гроші мій виклик до збірної України? Ну, що тут можна відповісти… Як можна в збірну взагалі викликати людей за гроші? Для мене це парадокс. Причому Заваров, який навіть не був головним. Може, я чогось не знаю. Можливо, за мене щось вирішили. Для мене це є історія.

Жаль, що я не зіграв, хотілося зіграти. Але це вже історія, кожен має свою дорогу. Але тоді була дуже велика конкуренція, щоб потрапити до збірної. А я потрапив до збірної з Карпат", – розповів Федорчук Sportarena.

Зазначимо, хавбек викликався у національну команду восени 2013-го за каденції Михайла Фоменка, але жодного матчу за "синьо-жовтих" Федорчук так і не провів, погравши лише за молодіжну збірну. У клубній кар'єрі досвідчений півзахисник виступав за Львів, Динамо, Карпати, Кривбас, Волинь, Маріуполь, Дніпро, Верес та Ригу.

"Йому треба лікуватися": Заваров агресивно прокоментував звинувачення у хабарництві за виклик гравців у збірну України